In letzter Zeit wurde in den Medien wieder fleißig über das Flugaufkommen am Salzburger Flughafen berichtet. Mittlerweile sollte die Bevölkerung im Bereich Umweltschutz aufgeklärt sein. Daher stellt sich mir die Frage: "Sind Inlandsflüge noch zeitgemäß?" Der Flug Salzburg - Wien, ein klassischer österreichischer Inlandsflug, ergibt hin und retour 460 kg CO 2 -Ausstoß bei zwei Reisenden. Die Bahn, die nur ein Fünftel der 260 Euro teuren Flugtickets kostet, stößt dabei nur etwa 15 kg CO 2 aus. Unter Beachtung der Zeit am Flughafen, sowie An- und Abfahrt, dauert die Flugreise gleich lang wie die Zugfahrt.

Betrachtet man die Thematik objektiv mit dem heutigen Wissensstand, ist es schwer zu verstehen, warum jeden Tag drei oder mehr Flüge zwischen Salzburg und Wien stattfinden.



Benjamin Lederer, 5071 Wals