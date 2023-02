Sind Kinder unerwünscht?

Ich war am Mittwoch, 8. 2. 2023, wie sehr oft, mit meinen beiden Enkeln am frühen Nachmittag beim Laschensky in Wals. Mein jüngerer Enkel, fünf Jahre, ging zwischendurch immer wieder auf den Spielplatz ins Freie. Natürlich wurden seine Stiefel schmutzig, aber so ist es halt um diese Jahreszeit. Als er von der Toilette an unseren Tisch zurückkehrte, sagte er zu mir: "Omi, eine Kellnerin hat gemeint, ich soll meine Schuhe ausziehen!" Das darf ja nicht wahr sein, war meine Reaktion! Ich ging mit ihm die "Kellnerin" suchen. Mitarbeiter teilten mir mit, dass die Kellnerin die Chefin war. Ich fand sie nicht. Die angebotenen Hausschlapfen wies ich dankend zurück.

Ich erklärte meinem Enkel, dass es Länder, wie z. B. Japan, gibt, wo alle Gäste die Schuhe ausziehen. Aber das sind andere Sitten als bei uns.

Warum ich hier schreibe? Ein Haus, das einen Außenspielplatz anbietet, muss doch damit rechnen, dass Kinder schmutzig werden, ansonsten soll doch bitte außerhalb verlautbart werden, dass Kinder im Restaurant unerwünscht sind. Wir werden einen Weg finden um auszuweichen!





Gabriele Matejka-Veigl, 4852 Weyregg am Attersee