Zu "Sanitäter soll der Stadt-ÖVP den Machterhalt sichern" (SN vom 15. Juli 2023): Barbara Unterkofler übernimmt also gerne eine Regierungsfunktion, tritt aber nie in die erste Reihe. Grund dafür seien die drei Kinder der Juristin.

Männliche Politiker sind also alle kinderlos?

Ulrike Nill, 4600 Thalheim bei Wels