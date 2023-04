Sind Rückkehrer aus Syrien tatsächlich harmlos?

Ich bin entsetzt über den Freispruch für den Syrer mit österreichischem Pass, der im Zweifel von der Teilnahme an einer "terroristischen Vereinigung" freigesprochen wurde. Sein langer Aufenthalt in Syrien zwischen 2016 und 2021 legt allerdings nahe, dass er dort sehr wohl für die Terrormiliz IS gekämpft hat und womöglich sogar als "Schläfer" zurückgeschickt wurde, um in Österreich einen Terroranschlag zu verüben. Beweise dafür werden sich schwer auftreiben lassen, aber die belastenden Aussagen seiner Ex-Frau sollten genügend berücksichtigt werden.

Wenn zwar einerseits militante, aber harmlose Tierschützer und Klimaaktivisten als "Terroristen" verurteilt werden, Syrien-Rückkehrer aber nicht, stimmt etwas nicht mit unserem Rechtssystem. Der IS ist im Kriegszustand mit dem Westen, dementsprechend sollte man Rückkehrern die Staatsbürgerschaft aberkennen und sie zurückschicken oder in Präventionshaft nehmen. Zumindest müsste man sie aber engmaschig überwachen und darf sich keine Schlampereien erlauben.

Die Juristin und Autorin Karine Tuil hat vor kurzem einen brisanten Roman über das Problem Frankreichs mit den Rückkehrern geschrieben: "Diese eine Entscheidung". Natürlich beteuern Rückkehrer immer, sie hätten sich nie an den Gräueltaten des IS beteiligt und seien "geläutert". Eine Fehleinschätzung ihrer Gefährlichkeit durch zu naive, gutgläubige Ermittler und Richter kann katastrophale Folgen haben.







Mag. Andrea Sobieszek, 5411 Oberalm