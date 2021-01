Sind Skilehrerkurse jetzt notwendig?

Dienstausbildung hin oder her. Ist das zum jetzigen Zeitpunkt notwendig? Ist es überlebenswichtig? In meinen Augen ist es angesichts dessen, dass Schulen gesperrt bleiben (Oberstufen bereits seit Mitte Oktober!), KMU's und EPU's ums Überleben kämpfen und unzählige Existenzen akut gefährdet sind, ein Hohn gegenüber allen anderen, die sich immer und immer wieder an die Vorschriften der Regierung halten.

Am Beispiel Jochberg hat man gesehen, zu welchen Auswirkungen solch eigennützige Aktionen führen können. Ich heiße nicht alle Vorschriften gut, doch dieses rücksichtslose Verhalten macht deutlich, dass sie leider notwendig sind - und wir so noch lange nicht aus dem Lockdown herauskommen.



Mag. Elke Kornberger, 5632 Dorfgastein