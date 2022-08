Sind wir auf Elementarereignisse vorbereitet?

Bei den Elementarereignissen der letzten Zeit stellt sich schon die bange Frage, ob Österreich wirklich so gut aufgestellt ist.?Ja, wir verfügen über ein Bundesheer, das im Rahmen von Assistenzeinsätzen Unterstützung an leistet. Aber ist es dessen Kernaufgabe? Und ja, es gibt freiwillige Feuerwehren in ganz Österreich, die unentgeltlich und unter Einsatz von Leib und Leben Großartiges leisten. Aber ist es nicht grob fahrlässig, sich auf dieses System der freiwilligen Hilfe auszuruhen? Die Einrichtung eines professionellen Katastrophenhilfsdienstes - z. B. nach Vorbild des deutschen Technischen Hilfswerks - wäre längst an der Zeit. Hier vermisse ich klare Konzepte der Politik! Und Kosten können wohl hoffentlich nicht das Gegenargument sein. In Anbetracht dessen, dass man sich sonst auch genug leisten kann und will.





Alexander Mayr, 1060 Wien