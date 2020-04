Sind wir noch in der EU?

Würden wir eine Grenzsperre zwischen Salzburg und Mondsee machen, wäre das genauso effektiv wie zwischen Deutschland und Österreich. Denn in beiden Ländern gelten etwa dieselben Schutzmaßnahmen. Es wäre klüger gewesen, die Deutschen in Tirol und vor Ort in Quarantäne zu lassen. Oder die Chinesen? Oder die Fledermäuse? Auf jeden Fall hat die nachträgliche Abschottung keinen Sinn. Sie behindert nur den Handel und die grenznahen Beziehungen. Ganz zu schweigen von den Kindern und Liebenden, die getrennt sind.







Franz Metzger, 5020 Salzburg