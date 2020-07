Sind wir so?

Ich nenne in folgendem Lesebrief keinerlei Namen - es darf sich jeder Parlamentarier und auch Medienvertreter angesprochen fühlen! Ein Untersuchungsausschuss kostet Steuergeld, daher fände ich es mehr als angebracht, damit sorgsam umzugehen, zumindest sollte man sich in einem derartigen Gremium auch ordentlich - einem gewählten, verantwortungsbewussten Volksvertreter gemäß - verhalten, wie es der Wähler auch erwarten darf. In dubio pro reo! Im Zweifel für den Angeklagten!

Das in diesem Satz angesprochene Prinzip war wohl schon Bestandteil der griechischen Rechtsauffassung und prägte auch das römische Recht entscheidend. Wenn ich aber die Medienberichterstattung über Befragungen im Untersuchungsausschuss oder auch manch parlamentarische Sitzungen verfolge, höre ich allzu oft einfach deutliche Vorverurteilungen mitschwingen. Zudem missfällt mir die unakzeptable, sehr oft sogar persönlich beleidigende Wortwahl! Auch wenn zu Recht Sachverhalte oder politische Entscheidungen zu hinterfragen sind, auch wenn man politisch anderer Meinung ist - ein Mindestmaß an Wertschätzung jeder(!) Person gegenüber wäre wohl immer angebracht, ja jedes Volksvertreters Anstand sollte das sicherstellen! Politischer Wettbewerb ist wichtig, das Präsentieren der eigenen Überzeugung würde reichen, das Schlechtmachen der Andersdenkenden aber kann/sollte/müsste unterbleiben. Dann könnte man auch wieder von angemessener Gesprächskultur mit Vorbildwirkung und einem wohltuenden Diskurs sprechen, den der Österreicher sich auch anzuhören gewillt ist.

Der ständigen gegenseitigen Beflegelungen aber sind inzwischen viele überdrüssig! Und in Anlehnung an Josef Weinheber sei gesagt: Wenn die Sprache verroht, verroht die Gesellschaft! Ein beinahe schon geflügeltes Wort lautet: Wir sind nicht so! Wie aber agieren unsere Volks- und manche Medienvertreter? Wie sind sie?





Josef Penzendorfer, 3354 Wolfsbach