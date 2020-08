Sind wir wirklich eine Bananenrepublik?

Als ordentlicher Staatsbürger mache ich mir immer öfter große Sorgen um vielerlei Geschehnisse in unserer Republik. Ein Beispiel ist die seit vielen Jahren andauernde Verhandlung in der Causa Grasser. Wie hier Steuergeld für Gerichtsverhandlungen ohne zu erwartendes Ergebnis vernichtet wird, ist sagenhaft. Ein weiteres Beispiel ist die Causa Ibiza mit H.C. Strache. Hier das gleiche Thema nur noch teurer mit einem sinnlosen Untersuchungsausschuss, wo die politischen Parteien vor Profilierungssucht nur strotzen. Das nächste Thema ist die Zulassung von H.C. Strache für die kommende Wien Wahl. Niemand in Österreich getraut sich H.C. Strache endlich auf das ihm zustehende politische Abstellgleis zu befördern. Weiß er zu viel über jeden? Ein weiteres Beispiel für meine Behauptung "Bananenrepublik Österreich" sind die diverse Regeln zur Bekämpfung von Corona, welche viele vom Verfassungsgerichtshof wieder aufgehoben wurden. Wären uns Verhältnisse wie in Italien, Spanien, England oder gar in den USA lieber? Letztes Beispiel ist die Causa Kommerzialbank Burgenland. Da stellt sich doch der Landeshauptmann Doskozil vor das Rednerpult und beschimpft ein Medium, weil dieses nicht ordentlich recherchiert hat. Letztlich bezeichnet er diese Meldungen als Unwahrheit, Lügen und allesamt vom politischen Gegner eingefädelt. Knapp 12 Stunden später kam aus dem Munde des LH Doskozil die große Rückruderaktion bzw. Meinungsänderung, es gab anscheinend doch den Versuch kurz vor der Bankschließung rund 1,2 Millionen aus der Bank zu transferieren, dies sei jedoch gescheitert. Für ein renommiertes und angesehenes Land wie Österreich sind diese Geschehnisse und da gäbe es noch viele weitere nicht akzeptabel. Der Vergleich mit einer Bananenrepublik scheint nicht allzu weit von der Hand zu weisen und viele Staatsbürger verlieren zunehmend den Glauben an die Politiker aller Parteien.





Wolfgang Forsthuber, 5301 Eugendorf