Singvögel ganzjährig zu füttern, stellt eine Hilfe dar

Zum Leserbrief "Wo sind unsere Singvögel?" (SN, 18. 9.).

Leider stellen wir auch einen Rückgang der Vogelpopulation von rund 30 Prozent in den vergangenen zehn Jahren fest. Auch in den Nistkästen fanden wir zum wiederholten Mal tote Brutvögel, keiner weiß warum. Wir denken, dass eine Zunahme von größeren Beutegreifern nicht in direktem Zusammenhang steht, eher sind es die verloren gegangenen Lebensräume der Vögel durch Waldrodungen, versiegelte Flächen in den Hausgärten und nicht zuletzt die Zunahme von Hauskatzen, die sich liebend gerne an den Futterplätzen aufhalten. Wir füttern bereits wieder seit einigen Tagen und dürfen uns einer kleinen und bunten Vogelschar erfreuen, inklusive eines Haubenmeisen-Pärchens, welches wir seit zwei Jahren nicht mehr hatten. Es lohnt sich also durchzuhalten und unseren gefiederten Freunden einen möglichst sicheren Futterplatz anzubieten.

Fam. Kaufmann,5082 Grödig