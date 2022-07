Sinn und Aufgabe der Nationalparks

Die Bürgermeister in vielen Ortschaften haben, vielleicht als Wahlzuckerl, vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen oder weil sie einfach nur "nett" sein wollten, Flächenwidmungspläne gestaltet, die oft genug nicht im Sinne des Schutzes vor Naturgefahren ausgefallen sind.

Nun kommen sie drauf, dass am Klimawandel was dran sein könnte, und fordern den Vorbau des Hochwasserschutzes in die Nationalparks. Und der offenbar in die Defensive geratene Apparat mancher Nationalparks zeigt sich sofort gesprächsbereit. Vielleicht, um nicht überfahren zu werden und aus Gründen der Öffentlichkeitsarbeit, jedenfalls aber den Weg mitbereitend für den Umsturz des Sinns von Nationalparks schlechthin. In deren Mittelpunkt, trotz Kulturlandschaft, eben nicht der Mensch stehen soll.

Während der Klimawandel offenbar durch gewaltige Naturzerstörungen in Sachen Wasserkraft-Großprojekte (und unzählige Kleinprojekte), Windräder, Gewässerumleitungen usw. ausgebremst werden soll, scheint ganz darauf vergessen zu werden, dass auch eine Existenz in einer nutzwirtschaftlich verwalteten Parklandschaft eine lebensverneinende Tatsache ist. Die Toten bei Naturereignissen sind der Überbevölkerung zuzuschreiben. Die Zu-Tode-Verwaltung der Natur wird viele Seelen zerstören.

Indessen konzentriert man sich auf den Schutz der Natur durch die Ausstellung von Strafzetteln, wenn man fünf Zentimeter zu weit im Schotter von Skipisten parkt, während nebenbei der Bagger steht, um quer durch die Schutzzone neue Zuleitungen für Schneekanonen zu graben (Obertauern), oder man verjagt Radfahrer, die angeblich die vom Steuerzahler finanzierten Forststraßen unsicher machen, während man sich diese direkt zu Hochständen, welche sich zum Beispiel im Anlauftal alle 100 Meter kreuz und quer finden, verlängern lässt. Man will ja das Wild nicht erschrecken ...

Ganz ehrlich: Diese Scheinheiligkeit stört mich und ich weiß, dass ich damit nicht allein bin. Ein Konglomerat deutscher Unis hat angeblich ausgerechnet, dass man, könnte man Deutschland über Nacht klimaneutral schalten, die heute vorhersehbaren Auswirkungen des Klimawandels um ganze 16 Stunden nach hinten verschieben könnte. Das soll die Verhältnismäßigkeit aufzeigen. Was das Siedeln und Bauen in gefährdeten Gebieten angeht, haben wir uns alle selbst das Risiko aufgehalst und ich finde, dass Nationalparks ihre gesetzliche Aufgabe beibehalten sollen.



Gerhard Hutter, 5452 Pfarrwerfen