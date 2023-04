Sinnentleerte Wahlpropaganda

Unzählige Wahlplakate - analoge Konterfeis in digitalen Zeiten belästigen den Bürger landauf landab. Niveaulose, nichtssagende, respektive sinnentleerte Sager in lächerlichem Fragmentdeutsch wie: Hoffnung - Zuversicht - Gemma grün wählen - Ged ned, gibt`s ned - Salzburg kann mehr als Stress und Überstunden, etc. Ganz zu schweigen von Svazeks Himmel-Hölle-Grenz- und Spaltungsbotschaften.

Auch diesmal muss sich der Bürger Wahlpropaganda unterster Schublade gefallen lassen. Wenn überhaupt, welchen Wähler, welche Wählerin vermag diese zu erreichen?

Dramatische Verarmung Zigtausender Platz greifend, haben es sich Energie-, Lebensmittelkonzerne, Vermietungsbranche, Banken und andere mit Hilfe der Politik gerichtet, wurden zu direkten Preis- und Inflationstreibern.

Sind politische Vertreter überhaupt noch imstande, ist es noch deren Anliegen, die Verarmung der Gesellschaft aufzuhalten und für eine faire, gerechte Verteilung der Ressourcen einzutreten? Ich behaupte, "Nein."

Ganz viele Wähler und Wählerinnen werden diesmal erst in der Wahlkabine ihre Entscheidung treffen, hilflos im Wissen, dass sich nichts ändern wird und die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter aufgehen wird.







Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl