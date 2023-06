Sinnlos und nicht zu verantworten

Zu "Salzburg Airport will den Wien-Flug zurückhaben" (16. Juni 2023): Sinnlos, denn als eine Städteverbindung ist der Zug zumindest gleich schnell, billiger und bequemer (Beinfreiheit, Internet, Telefon, Steckdosen, Restaurantwagen, Füße vertreten).

Und Anschlussflüge von bzw. nach Schwechat müssten mindestens 15 pro Tag - also stündlich - angeboten werden. Bei drei bzw. zwei Flügen pro Tag, wie in der Vergangenheit, sind lange Wartezeiten in Schwechat unvermeidlich. Beispiel: Vor Corona, wir sind in Spanien. Der gebuchte, bestätigte und bezahlte Anschlussflug VIE-SZG mit AUA ("nur" circa zwei Stunden Wartezeit) wird kurzfristig ersatzlos gestrichen. Einzige Möglichkeit: Abendflug nach Salzburg. Nicht nur, dass es einer langen Diskussion bedarf, bis man sich bereit erklärt, uns kostenlos umzubuchen (Dienstleistung der Lufthansa-Gruppe), hätte diese Verbindung eine Wartezeit von über sechs (!) Stunden bedeutet. Resultat: Wir waren mit dem Zug gut drei Stunden früher zu Hause.

Dazu kommt, dass man unser Gepäck nicht durchchecken wollte (Malaga-Wien: OS operated by Eurowings, Wien-Salzburg: OS), da - so die Dame am Check-in - wir mit einer "fremden" Airline weiterfliegen. Das heißt, wir hätten unsere Koffer in Wien abholen und zum Weiterflug nach Salzburg neu einchecken müssen (wiederum Service Lufthansa-Gruppe!).

Fazit: Flug VIE-SZG-VIE sinnlos, dazu aus Umweltgründen nicht zu verantworten. Und für die paar Zeitgenossen, die glauben, den Städteflug aus Imagegründen zu brauchen - kein Kommentar.



Dipl.-Ing. Peter Weissengruber, 5161 Elixhausen