Sinnvoller Umgang mit Strom ist gefragt

Von meinem Balkon aus sehe ich direkt zwei Laternen in einem Innenhof der Rosittensiedlung. Eine schaltet sich halbwegs akzeptabel ein und aus, die zweite schaltet sich um einiges früher ein und um einiges später aus. Nachdem ich die Hausverwaltung der Genossenschaft "Die Salzburg" darüber informiert habe, wurde mir geantwortet, dass die Mieter das so wollen.

Mieter wollen Laternen, die völlig sinnlos brennen, weil es hell genug ist? Wollen wirklich Strom verschwenden und dafür bezahlen? Noch dazu in Zeiten wie diesen?

Ich bin der Meinung, dass Hausverwaltungen im Interesse aller verpflichtet sind, sinnvoll mit Strom umzugehen.

Andrea Valenta, 5020 Salzburg