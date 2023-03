Sinnvolles deutsches Modell auf den Straßen

Ich bin des Öfteren auf Deutschlands Autobahnen unterwegs und habe dabei folgendes festgestellt: Die dortige Regelung bezüglich der Fahrgeschwindigkeit auf ist sehr angenehm und sinnvoll. Im Bereich von Großstädten gilt bezüglich Lärmes und Reduktion der Emissionen 100km/h oder 120km/h. Auf freier Strecke gibt es hingegen keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das kommt der Konzentration des Fahrers meiner Meinung nach vor allem bei längeren Distanzen sehr entgegen, da man aufmerksamer fährt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich der Blick dann deutlich mehr auf die Fahrbahn als auf den Tacho fokussiert, dorthin wo der Blick beim konzentrierten Auto fahren eigentlich gerichtet sein sollte. Außerdem erhöht sich, das habe ich selbst vergleichen, der Spritverbrauch nur geringfügig auch wenn man längere Strecken zwischen 180 und 220km/h fährt so dies die Verkehrslage zulässt. Denn die heutigen Verbrenner sind im Vergleich etwa mit denen der 80er Jahre im Vergleich so verbrauchseffizient, dass der absolute Unterschied im Verbrauch nur wenig ausmacht. Etwa steigt er dabei von 5,8 auf 6,5 Liter pro 100km was trotzdem sehr sparsam ist. Man sollte in Österreich meiner Meinung nach auch über eine Aufhebung des Tempolimits auf Autobahnen diskutieren, da es etwa in Deutschland im Vergleich auch nicht mehr Verkehrstote als in Österreich gibt. Trotzdem sollte ein guter Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes zusätzlich erfolgen, denn auch das ist sehr sinnvoll für die Umwelt.





Dr. Bernd Sommer, 8044 Graz