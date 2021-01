Situation der Jungen ehrlich geschildert

Antwort zum Leserbrief "Eine andere Welt für eine 16-Jährige" von Julia Cora Lamprecht: Sie haben so einen schönen und ehrlichen Leserbrief über die Situation Ihrer Generation im Lockdown verfasst, liebe Julia Cora Lamprecht! Mir und uns allen tut es sehr leid um die Zeit, die Sie zu Hause statt beim "Ziaga" verbringen müssen. Uns geht es - allerdings in abgeschwächter Form - ähnlich wie dem Virus: Wir brauchen einen Wirt! Damit Ihr Leserbriefschreiben einen positiven Effekt hat und nicht so endet wie Ihre Haarfärbeaktion, möchte ich Ihre kommende "Lock-up-Party" übernehmen, wenn das wieder möglich ist. Aber bitte ordentlich feiern!



Dr. Walther Jungwirth, 5020 Salzburg