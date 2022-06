Situation war lange vorauszusehen

Da wird über Mangel an Kindergartenpersonal geklagt, Kindergärten müssen geschlossen werden. Obwohl diese Situation schon lange vorauszusehen war, wurden keine alternativen Ausbildungsmöglichkeiten in Erwägung gezogen. Die angestrebte Vollakademisierung dieser Berufsgruppe unter Vernachlässigung der Praxisausbildung hat nicht gerade zu einem Ansturm geführt und die Abwanderung in andere Berufsbranchen gefördert.

Schon in den 70er-Jahren gab es einen Mangel an Kindergärtnerinnen. Die einzige Bildungsanstalt führte jeweils nur einen Lehrgang. Damals haben wir auf Initiative der Arbeiterkammer Abendkurse angeboten, die gerne angenommen wurden. Alle Absolventen sind in den Beruf, meist waren es Spätberufene, eingetreten.

Die jetzige Situation ist ein Versagen in der Bildungspolitik des Bundes, die für die Ausbildung von pädagogischen Berufen zuständig ist. Vielleicht gibt es ein baldiges Erwachen der zuständigen Politiker!



Prof. Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg