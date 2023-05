Skandalöse Entwicklungen

Ungeheuerlich, was sich um das Bauprojekt Rehrlplatz unter dem Dirigat des seinerzeitigen grünen Stadtrats abgespielt hat.

Da sahnen eine österreichische Projektgesellschaft und ein bayrischer Bauträger satte 22 Mill. Euro innerhalb von zehn Jahren ab, und niemandem in der Salzburger Politik war das einmal eine Erwähnung wert.

Jetzt beklagt Herr Padutsch zwar scheinheilig die astronomischen Preise, doch findet er Gefallen an den uniformen Schuhschachteln in der Unesco-Weltkulturerbezone. War aber nicht anders zu erwarten. Und da wundern sich Journalisten sämtlicher österreichischer (und auch internationaler) Tageszeitungen über den Erfolg der KPÖ plus bei den Salzburger Landtagswahlen …

Frage: Wäre das Projekt Rehrlplatz unter einem KPÖ-plus-Stadtrat Dankl ebenso abgelaufen?

Ernst Ulrich Schafranek, 5020 Salzburg