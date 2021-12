Ski fahren mit Regeln

Bei strahlendem Wetter besuchte ich das Skigebiet Obertauern. Die Parkplätze waren sehr gut ausgelastet, beim Kauf der Liftkarte wurde vorbildlich der Grüne Pass kontrolliert. Beim Ersteinstieg in den Lift (Sessellift mit Kennzeichnung Maskenpflicht) und bei weiteren Liften fällt aber schnell auf, dass ein nicht so kleiner Teil der Skifahrer ab diesem Zeitpunkt bereits wieder alle Disziplin über Bord wirft. Noch irritierender finde ich, dass sich das Liftpersonal in erster Linie durch Wegschauen hervortut. Auf Ansprache beschloss man dann doch, ein Tonband mit Verweis auf die Maskenpflicht einzuschalten, oder man erhielt Dank, dass man Maske trägt! Wenn unsere typisch österreichische Lösung wieder einmal so aussieht, dass man nach der großen Sorge, ob aufgesperrt werden darf, und viel Gejammere über Existenzbedrohung sofort wieder lasch und ohne jede Konsequenz handelt, wird uns das Problem Corona noch sehr lange begleiten. Dies gilt natürlich nicht nur für die Gewerbetreibenden und Liftgesellschaften, die ihr Personal auch entsprechend zu schulen haben, sondern für jeden Einzelnen von uns, egal ob beim Skifahren oder anderen Freuden. Wenn wir es nicht schaffen, eine gewisse Disziplin auch zu leben, werden wir bald wieder aufgrund neuerlicher Einschränkungen und Schließungen in das für uns so typische Jammern und Schimpfen zurückfallen!







Elisabeth Dick, 5020 Salzburg