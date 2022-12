Ski fahren wie anno dazumal

Zu "Skistars bekennen sich zu kleinen Skigebieten" (SN, 22. 12.): Mein Respekt an Hannes, Michaela und Co. für dieses Engagement und die klaren Worte betreffend leistbar. Nach 70 Jahren Skifahren (nein, noch immer) könnte ich meinen Beginn dieses Sports wohl nur kabarettreif erzählen. Lift, Wohnen, Essen, Kleidung, Ausrüstung usw. haben da eine untergeordnete Rolle gespielt und wären für heutige Verhältnisse eben kabarettreif. Mein (lehrender?) Großvater hat sich die Füße in den Bauch gestanden …

Aber die Freude war im Vordergrund, draußen zu sein, auch wenn die Finger und die Füße und die Nase ... es war damals noch Winter mit erheblichen Minusgraden und Meterschnee, auch in der Stadt!

Wenn nun die Unternehmen mit Millionenkosten und Autobahnfräsen eine fast künstliche Skiwelt mit Aufstiegshilfen (Hilfen? - für warmen Hintern) erzeugen (müssen?), die mit Hunderten Pistenkilometern wirbt, sind Sinn und Schönheit des Sports wohl in den Hintergrund getreten.

Es ist evident, dass der Skisport medizinisch höchstwertig ist, sowohl für die muskuläre als auch (besonders) die Immunausstattung der Kinder als Grundlage fürs Leben. Da könnte man fast die Sozialversicherung als Sponsor anpumpen… und die Betriebsbewilligungen für mehr einfache Lifte überdenken (die Kosten sind an der Tageskarte ablesbar). In diesem Sinne ein Danke an Herrn Wizanys Bild und Text, es sagt mehr als tausend Worte!





Ing. Werner Willimek, 2540 Bad Vöslau