Bei der neuerlichen Diskussion über die Öffnung der Skigebiete geht mir ein Argument völlig ab. Wird es geflissentlich vermieden, darüber zu sprechen, dass Skifahren ein Sport ist, der die meisten Unfälle im Bereich des Breitensports verursacht? Unfälle, die häufig eine Behandlung im Krankenhaus erfordern. Am Anfang der Pandemie wurde seitens der Regierung immer wieder gefordert, man möge sich bei allen sportlichen Tätigkeiten, die eine Verletzungsgefahr mit sich bringen, zurückhalten. Jetzt höre ich kein Wort mehr darüber, dass die Kapazitäten der Krankenhäuser einen Ansturm von Sportverletzungen nicht mehr vertragen könnten und die Behandlung von "Corona-Patienten" darunter leiden könnte. Ist es einfach so, dass Skifahren eine heilige Kuh in Österreich darstellt und sich über alle derzeitig notwendigen Maßnahmen hinweg setzen darf?





Franz Unterholzner sen., 5020 Salzburg