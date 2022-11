Skifahren fördern

Ich schmettere die Idee von Bürgermeister Preuner nicht gleich weg ("Stadtchef will Skitickets für die Gaißau fördern", 8. 11.), das hat schon was. Skifahren ist ein schöner Sport, eine durchaus gesunde Bewegung in freier Natur. Unser Bundesland ist prädestiniert dafür und ja, gerade Kinder sollten es lernen. Allerdings würde ich nicht ausschließlich Liftkarten für das Skigebiet Gaißau/Hintersee fördern.

Soweit ich weiß, gibt es immer noch die Kinderskikurse in den Volksschulen. Wie auch immer, ich fände es prächtig, würde die Stadt Salzburg "Skifahrten von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen" fördern. Egal wohin der Skiausflug geht, die Kinder hätten was davon und damit auch die Skigebiete rund um die Stadt.

An die Damen und Herren im Gemeinderat: Bevor man eine Idee einfach abschmettert oder immer nur das Negative sucht, sollte man das mit dem Bürgermeister weiter denken.

Bezüglich Gaißau/Hintersee erlaube ich mir meinen Senf: Lifte abbauen und dafür in ein Ganzjahres-Freizeitgebiet investieren. Tourenskilauf, Schlittenfahren, Mountainbiken, Wandern, Erlebnispark für die Kinder. Ein herrliches Gebiet und das alles belebt auch den Tourismus in dieser Region!



Günter Österer, 5020 Salzburg