Skifahren mit Maske ist zumutbar

Es ist mir absolut unverständlich, warum den Skifahrern die FFP2-Maske nicht zugemutet werden kann. Diese ist ja "nur" während der Fahrt mit der Gondel oder den Sesselliften/ Schleppliften zu tragen. Mit einem Halsband kann diese problemlos zur Abfahrt abgenommen und zum Einstieg in die Gondel/in den Sessellift wieder aufgesetzt werden, wobei sie an der Seite beim Helm eingeklemmt werden kann.

Wer so gern Ski fahren geht wie ich (66) und schon so sehnsüchtig auf die Öffnung der Skigebiete wartet, nimmt das doch gern in Kauf. Jause zum Mitnehmen, das ist Skifahren wie früher und habe ich auch im letzten Jahr schon so gemacht. Auf der "Steinplatte" z. B. sind bei den Bergstationen ausreichend Haken, wo der Rucksack deponiert werden kann. Die fehlen leider in so manchen "Hochpreis-Skigebieten"!

Die Toilettenanlagen der Berg- und Talstationen sollten bitte geöffnet sein. Gondeln und Sessellifte dürfen natürlich auch nur mit der Hälfte der Leute besetzt sein oder nur jeweils von einer Familie benutzt werden.

Es gilt hier genauso wie grundsätzlich überall: "Schau auf dich, schau auf mich", und schon ist dem Skivergnügen nichts mehr entgegenzusetzen. Ski heil!



Ingrid Kandler, 5023 Salzburg