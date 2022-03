Am Mittwoch (9. März 2022) war schon wieder einer meiner schönsten Skitage in der Gaißau in diesem Winter. Beste Pistenverhältnisse, ab Mittag ein bisserl firnig, blauer Himmel, Sonnenschein! Wow!

Liebe Flachgauer und Tennengauer: Nicht nur in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah!



Evelyn Haider, 5400 Hallein