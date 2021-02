Skigebiet Gaißau-Hintersee ist wieder toll in Schuss

Einmal positive Nachrichten vom Skigebiet Gaißau-Hintersee in Corona-Zeiten. Ich als begeisterter Skifahrer möchte mich bei den Unternehmern Bernhard Eibl sowie

Berthold Lindner und natürlich Martin Wallmann mit Team sehr herzlich bedanken, dass sie das Skigebiet Gaißau-Hintersee wieder so toll in Schuss gebracht haben. Es ist gerade in diesen Zeiten eine Bereicherung (leider kann die hervorragende Gastronomie noch nicht in Vollbetrieb gehen) für den Flachgau, Tennengau und das angrenzende Oberösterreich. Ich als Dauerkartenbesitzer hoffe, dass die oben genannten Unternehmer auch sicher mit den angekündigten Versprechen von Politik und Wirtschaft rechnen können, um so das Skigebiet Schritt für Schritt wieder zu verbessern. Somit hat auch die Bevölkerung bzw. die Jugend beim Breitensport Skifahren wieder viel Spaß.

Viele nutzten im Jänner die schönen präparierten Pisten in Gaißau-Hintersee, hoffentlich fahren diese Skifahrer auch nach Corona in unser schönes Skigebiet.



Karl Stelzhammer, 5163 Mattsee