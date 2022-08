Skigebiete sind keine Energiefresser

Jetzt geht das schon wieder los. Ehrlich gesagt wird für mich als Seilbahnmitarbeiterin die einseitige, unfaire und tendenziöse Verunglimpfung einer ganzen Branche schön langsam unerträglich! Die aktuelle Diskussion um die "Energiefresser" Seilbahnen wird auf einem unsachlichen und polemischen Niveau geführt, das seinesgleichen sucht. Der Anteil der Skigebiete am gesamtösterreichischen Stromverbrauch beträgt circa 1,2 Prozent bis 1,3 Prozent im Jahr. Gleich viel wird in etwa für den Standby-Betrieb von Elektrogeräten in den österreichischen Haushalten benötigt - im Gegensatz dazu stellt jedoch der Wintertourismus einen der größten Wirtschaftszweige Österreichs dar, der Arbeitsplätze und Wertschöpfung in nicht unerheblichem Maß sichert.

Ein Verzicht der Wintersportregionen auf den Tourismus hat natürlich hohes Einsparungspotential - sind die Skigebiete nicht mehr wettbewerbsfähig und sperren zu, müssen das auch die Hotels, Restaurants, Gasthöfe, Skischulen, usw. tun.

Falls sich die Menschen, die dann keine Arbeit mehr haben und dennoch in der Region bleiben, noch eine Wohnung leisten können, wird diese wahrscheinlich kaum gut geheizt sein.

Den Kritikern sei gesagt: keine Angst, auch die Stufe 3 des Notfallplanes stellt die Energieversorgung wichtiger Infrastruktur - Krankenhäuser, Altersheime, Kindergärten - und privater Haushalte sicher. Im Fall eines Gas-Notstandes im kommenden Winter werden wir aber als Gesellschaft gemeinsam und jede/r Einzelne für sich gut mit unseren Energiereserven haushalten müssen.

Ich würde mir eine sachliche, faire Recherche und Berichterstattung durch die Medien wünschen, damit die Seilbahnunternehmen als das wahrgenommen werden, was sie sind - ein fortschrittlicher und moderner Wirtschaftszweig, der den gesamten Wintertourismus und die damit verbundenen Arbeitsplätze sichert sowie maßgeblich zum Wohlstand der österreichischen Bevölkerung beiträgt!

Hannelore Kühmayer, 5700 Zell am See