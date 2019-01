Skilift Eugendorfer Berg muss bleiben

Ich war ab 1952 Lehrer und Leiter der einklassigen Volksschule Schwaighofen. Durch drei Jahrzehnte erlebte ich ausgiebige schneereiche Winter und wir nutzten die Turnstunden zum Skilauf auf dem Eugendorfer Berg. Nach ein paar Jahren suchte ich den Hochfuchsbauern Anton Fink - er war mein Schüler in der Landwirtschaftlichen Fortbildungsschule gewesen - auf und bat ihn, ob es nicht möglich wäre, eine Aufstiegshilfe zu bauen. Seine Antwort war: Die Zeit ist noch nicht reif!

1964 war wieder ein überaus schneereicher Winter und die Gemeinden Hof, Faistenau und Strobl hatten schon Lifte. Toni sagte zu mir, nun wäre die Zeit reif. Ich fuhr mit ihm und dem Reiterhauserbauern gleich am folgenden Sonntag zu den besagten Anlagen und überall war ein Superbetrieb. Die Begeisterung war so groß, dass wir einig waren, dass auch am Eugendorfer Berg so eine Liftanlage gebaut werden sollte. Die Anlage war zu Weihnachten 1965 betriebsbereit, aber es gab nicht genug Schnee. Zu Neujahr konnte das erste Teilstück bis zur Reiterhauserhöhe eröffnet werden und wurde auch fleißig benutzt. Der zweite und dritte Winter hatten eine mäßige Schneelage, aber von 1968 bis 1970 waren wieder Rekordwinter und die gepflegte Piste war weitum bis ins Innviertel und ins bayerische Grenzgebiet als eine der schönsten Familienpisten bekannt und gerne besucht mit guter Schneelage bis Ende März.

Durch die seit Jahren prognostizierte und eingetretene Erderwärmung nahm der Ertrag der Anlage ab und die Belastung für die Besitzerin wurde unzumutbar. Nun überrascht uns der Winter 2018/19 mit einer Rekordschneelage wie seit Menschengedenken nicht erlebt. Doch der Lift steht still.

Aber: Der Skilift Eugendorfer Berg muss weiterleben! Die Besitzerin ist zu Gesprächen bereit. Es muss doch möglich sein, mit Marktgemeinde, Tourismusverband, Firmen und Bürgerbeteiligung eine Form zu finden, die auch magere Jahre überwindet.



Reg.-Rat Anton Herzog, 5301 Eugendorf