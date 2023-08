Skurrile Anschuldigungen und Diskussionen

Wie ist das eigentlich mit dieser Klimakrise, die schon mehrfach auch Klimanotstand genannt wird? Wie konnte es dazu kommen?

Als ziemlich gesichert gilt, dass wir, die Generation(en) der letzten 100 Jahre einen massiven Beitrag dazu geleistet haben, der neben den zwischenzeitlich bekannten negativen Auswirkungen auch unseren derzeitigen Wohlstand begründet (hat). Auch ich gehöre diesen Generationen an und bekenne mich daher auch zu dem von mir "geleisteten" Anteil. Ich füge aber auch hinzu, dass ich das - so wie alle anderen auch - ohne schlechtes Gewissen getan habe. Mangels besseren Wissens eben oder aus Gedankenlosigkeit, wie andere auch.

Dass den (jungen) Klimaklebern jetzt seitens der Politik mit Maßnahmen aus dem Strafrecht gedroht wird, passt wohl gut zum "Autoland" Österreich. Besser wäre es aber, diese "letzte Generation" als die zu sehen, die am wenigsten zu diesem Notstand beigetragen haben, jedoch die nun dringend notwendigen Konsequenzen zu tragen haben (werden).

Die Forderung, diese Aktivisten sollten ihren Protest bei den Verantwortlichen beziehungsweise Verursachern äußern und nicht zum Beispiel auf Straßen, ist für mich an Skurrilität nicht zu überbieten, denn: jeder von uns, der sich - aus welchem Grund auch immer - in ein Auto setzt, hat seinen Anteil als Verursacher dieser Krise. Somit trifft der Protest mittels "Straßenkleben" uns Autofahrer sehr wohl als (Mit-)Verantwortliche. Dass dabei keine Menschenleben gefährdet werden sollen/dürfen, ist selbstredend.





