Zum Artikel "Pongauer Berufsfahrer fühlt sich verhöhnt" vom Mittwoch, 10. 2. 2021: Hier hat der Amtsschimmel besonders laut gewiehert! Das hat man sogar in der Steiermark gehört. Am besten, man denkt sich seinen Teil, denn logisch ist das nicht. Aber was ist schon logisch?



Roman Seitz, 8700 Leoben