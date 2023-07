"Sky Shield" auch für Österreich

Das Bundeskanzleramt und Verteidigungsministerium teilte mit, dass Österreich dem europäischen Luftverteidigungssystem "Sky Shield" beitreten will. Die Neutralität sei durch dieses Projekt nicht gefährdet.

Schon 1995 wurde mein Artikel "Die Bedeutung einer Raketenabwehr für Europa" in der Zeitschrift Truppendienst veröffentlicht. In der Einleitung schrieb ich: Die Verbreitung von Massenvernichtungsmitteln und Trägersystemen, insbesondere ballistischen Raketen, stellt für Europa eine zentrale sicherheitspolitische Herausforderung der Zukunft dar. Man kann erkennen, dass derzeit schon in Teilen der Welt eine derartige Bedrohung existiert, und dass möglicherweise auch Europa bald einer erpresserischen Androhung ausgesetzt sein könnte. Aufgrund der Komplexität und der extrem hohen Kosten eines Abwehrsystems ist dem Problem jedoch grundsätzlich nur mit einem gesamteuropäischen Konzept zu begegnen.

"Sky Shield" setzt verschiedene Waffensysteme mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Reichweiten ein, um alle Luftbedrohungen abwehren zu können. Man spricht von Abfangschichten mit verschiedenen Entfernungen und Höhen, in denen die angreifenden Flugobjekte bekämpft werden. Durch eine digitale Vernetzung wird die Bekämpfung der Luftziele sichergestellt. Bei diesem Projekt geht es vor allem um den Schutz der Zivilbevölkerung.







Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels