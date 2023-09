Sky Shield: Es braucht eine bessere Verteidigung

Unsere Verteidigungsministerin, Frau Magister Klaudia Tanner ist, das kann man ihr nicht nehmen, sehr fleißig, auch im Sommer.

Nun, ihre geplanten Beschaffungen im Bereich Luft sind natürlich finanziell sehr zu hinterfragen. Es gibt keine Aussagen über die LCC "life cycle costs". Was kostet uns Sky Shield, zum Beispiel an Betriebskosten, 30 Jahre lang?

Was kostet uns Steuerzahlern die neue zweite Staffel Black Hawk Hubschrauber, inklusive Piloten, Flugzeugmechaniker, Wartungskosten ...?

Das ÖBH besteht ja nicht nur aus der "Fliegerei", eine Luftwaffe war sie ja seit 1945 sowieso nicht mehr.

Es gibt neben der Fliegerei, auch eine Panzertruppe, es sollte eine Artillerie geben, eine Infanterie, eine Pioniertruppe, Aufklärungstruppe, Sanitätstruppe Nachschubtruppe, Cyber Truppe ...

Und leider werden von ihr schon wieder die Rekruten und die Miliz vergessen.

Die Rekruten werden sechs Monate ausgebildet und dann sagt man zu ihnen "Goodbye" auf nimmer Wiedersehen.

Die Miliz gibt es nach den verpflichtenden Übungen, die ÖVP-Verteidigungsminister Platter abgeschafft hat, nur mehr in Mini-Version. Die Unterkünfte für die Rekruten sind nicht einmal Asylanten zumutbar. Bitte, Frau Verteidigungsminister Mag. Klaudia Tanner, sehen Sie "Das Ganze".







Günter Fürweger, Obst a.D., 4400 Steyr