Sky Shield - Neutralität ist nicht mehr wichtig

Der Leitartikel von Herrn Purger in den SN vom 4. Juli ist hervorragend genau so wie die Seite 3. Beide zeigen den Stand der Dinge in Bezug auf Sicherheit sowie auf die internationale Zusammenarbeit in der Luft. Die Neutralität hat eine Geschichte Österreichs nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Österreich war von den Besatzungsmächten dominiert und konnte erst im Laufe der ersten Hälfte der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts seine Unabhängigkeit erlangen. Die Sowjetunion unter Stalin (nach Hitler der größte Verbrecher des vorigen Jahrhunderts) musste bewegt werden, einem Staatsvertrag zuzustimmen. Die Neutralität war ein Weg dazu, den die Herren Figl, Raab, Renner und andere vorschlugen. Und ich höre heute noch die Worte Figls: "Österreich ist frei". Deutschland hat man zweigeteilt und anderen Staaten eine kommunistische Führung aufgezwungen beziehungsweise sie in die Sowjetunion eingegliedert. Manche heutigen Politiker haben dies nicht mehr im Kopf und sind gegen eine Teilnahme unseres Landes am Sky Shield, Herr Purger hat die Dringlichkeit klar dargestellt und die seit Jahren bestehende Mitarbeit an internationalen Militärprojekten von UNO, EU und OSZE erfasst. Daher ist die Neutralität nicht mehr wichtig, sondern behindert Österreichs Ruf und die internationale Zusammenarbeit. Der Überfallskrieg auf die Ukraine muss uns klar machen, dass wir einen anderen Weg gehen müssen. Ich bin durchaus dafür, die Neutralität aufzugeben. Sie ist für unsere Bevölkerung nicht mehr wichtig, wenn wir in die Zukunft schauen.





Bernhard W. Eigelshofen, 5101 Salzburg-Bergheim