Slalomparcours Traunstraße Aigen

Auf dem Reißbrett entworfene Städte kennt man. Die jüngste Umgestaltung der Traunstraße in Aigen mithilfe von Parkplatzmarkierungen in einen Slalomparcours scheint aber auch auf dem Papier entstanden zu sein.

Die gut gemeinte Verkehrsentschleunigung schafft mit ihren Engstellen und künstlich erzeugten Unübersichtlichkeiten unvermeidbare Gefahrensituationen für alle Verkehrsteilnehmer, egal ob Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger (Kindergartenkinder).

Kein Ortskundiger mit nur einem Minimum an Gefühl und Vernunft würde vor dieser unübersichtlichen Linkskurve in der rechten Straßenhälfte Parkplätze markieren. Es genügt, wenn ein zügig in die Pedale tretender Radfahrer entgegenkommt, und es wird sehr knapp. Als Radfahrer fühlt man sich von den zum Hinterherfahren gezwungenen Autos verfolgt. Unangenehm für alle Beteiligten.

Man darf auch gespannt sein, wie sich der Zuliefer-LKW samt Anhänger des wieder eröffneten Nahversorgers durchschlängeln wird, die Ergebnisse der Schneeräumung bleiben abzuwarten und einen notwendigen Feuerwehreinsatz mit einem großen Löschfahrzeug möchte man sich lieber gar nicht vorstellen!

Eigentlich gibt es nur eine Lösung - weg damit!

Ing. Erika Grosser, 5026 Salzburg