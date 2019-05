SLB-Verlängerung sinnvoll und notwendig

"Der Verkehr hat unheimlich zugenommen", so Landesrat Mag. Schnöll. Deshalb können Salzburgs Verkehrsprobleme so wie anderswo auch nur gemeinsam in der Region gelöst werden. Der Platz im Zentrum ist begrenzt, weshalb sich die Obusse und Busse schon jetzt untereinander und mit dem Individualverkehr bestauen. Weitere und durchgehende Obusspuren waren und sind in unserer engen Innenstadt nicht machbar und politisch nicht durchsetzbar. Das Gleiche würde für eine Straßenbahn gelten.

Von einer Verlängerung der SLB im Tunnel bis Mirabell mit Einbindung der DB und der ÖBB würden zuerst vor allem die Pendler aus den Umlandgemeinden profitieren. Das ist schon seit 23 Jahren durch die TTK-Studie erwiesen. Die rechte Altstadt wäre dann ohne Umsteigen direkt erreichbar, die linke mit einem kurzen Fußmarsch. Mit einer Verlängerung bis Salzburg-Süd und darüber hinaus würden dann sowohl die Bewohner der Stadt als auch des ganzen Umlandes nochmals stark dazu gewinnen. Durch dieses attraktive Angebot würden sich die derzeitigen Fahrgastzahlen auf dem zentralen Nord-Süd-Ast in der Stadt laut der Diplomarbeit von DI Brandl aus dem Jahre 1999 auf über 60.000 Nutzer täglich erhöhen und damit nahezu verdoppeln. Dies ist nur mit einer Bahn, die freie Fahrt hat, rasch und ökonomisch bewältigbar.

In Karlsruhe stand man vor vergleichbaren Platzproblemen wie in Salzburg.

Deshalb entschloss man sich zur Nutzung der 2. Ebene und nahm den Bau eines Bahn- und Straßentunnels zusammen mit der Errichtung einer Fußgängerzone in Angriff. Dieses Bauwerk ist im Gegensatz zu Salzburgs geplantem Bahntunnel viel komplexer und aufwendiger und damit teurer. So gibt es eine unterirdische kreuzungsfreie Kreuzung der Bahn mit der Staße am Ettinger Tor und anderes mehr.

Wenn nun Herr Rehberg in zwei Leserbriefen für eine Bürgerbefragung mit ausreichenden und ehrlichen Informationen plädiert, so richtet sich sein Vorschlag auf Grund der unvollständigen Informationen von ihm von selbst. So wie in seinem Bericht als Stadtbahnbeauftragter von BM aD Dr. Schaden arbeitet er als erklärter Gegner des Projekts mit Halb- und Unwahrheiten. Ein Meisterstück der Verdrehung von Fakten, aber eben nicht die Salzburger Wirklichkeit abbildend.

Zudem haben die Gegner einer Lokalbahnverlängerung bisher keine einzige wirksame Alternative zum Tunnel, der zuletzt auch durch die EuRB-Studie 2015 bestätigt worden ist, aufgezeigt. Ohne Bahnausbau wird Salzburg die Stauhauptstadt bleiben und wesentlich zum Nichterreichen der Klimaschutzziele in Österreich beitragen. Diese sollen allein für Salzburg laut Meldungen vom 12. Mai mit 115 Mill. Euro zu Buche schlagen. Hinzu kommen noch die Staukosten. Wollen die Bewohner der Region Salzburg-Bayern-Oberösterreich dies wirklich weiterhin?

Dr. med. univ. Dietmar Golth, Obmann pro-RSB5026 Salzburg