Neue digitale Stromzähleranlagen, zwangsweise, egal, wie jung oder alt die bestehenden sein mögen. Interne Meldungen, jede Viertelstunde. Dies in unzählbaren Vorgängen. Überwachung - wie man's nimmt. Aber die ist man heutzutage ja ohnehin gewohnt.

Jedoch spricht niemand von dem unsäglichen Energiebedarf, der mit solchen Einführungen einhergeht. Soll so die Erde gesunden? Und was wohl mit den ungezählten abzumontierenden Geräten passiert?





Barbara Keller, 5020 Salzburg