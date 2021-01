Smarthphones begeistert nicht jeden

Ich spreche Herrn Manfred Koch ein großes Kompliment zu seinem Gedicht "Ab in die neue Apphängigkeit" (SN v. 25.1.2021) aus. Er legt darin mit satirischen Mitteln offen, dass die Bürger de facto gezwungen werden, sich ein Smartphone zuzulegen, um alle möglichen Apps herunterladen zu können und in bestimmten Fällen in ein Informations- und Kommunikationssystem einbezogen zu werden.

Ich hoffe, dass dieser pointierte Text nicht nur als solcher registriert wird, sondern dass auch die Botschaft bei den Entscheidungsträgern ankommt, dass man akzeptieren und daher auch berücksichtigen sollte, dass es (vielleicht gar nicht so wenige) Menschen gibt, die diese Technologie aus guten Gründen möglichst von sich fernhalten wollen.

Georg Weigl, 5023 Salzburg