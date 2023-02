SN: Einfach eine tolle Kombination

"Hägar wird 50" - Alles auf einer Seite in den SN am Samstag (4. 2.), einfach toll, dass man den lieben Kerl in den SN erleben darf. Ich freue mich immer schon auf die Wochenendausgabe. Und genau dazu passt der Artikel auf derselben Seite von Herrn Peter Plaikner "Die Ankündigung vom Ende der Papierzeitungen ist verfrüht". Ohne Print geht es nicht, und genau darum habe die SN in Papierform abonniert. Übrigens ich habe sogar täglich zwei Printmedien zum lesen. Also die Zeitungen in Papierform wird es sicher noch sehr lange geben. Ich möchte beim Frühstück meine gedruckten Zeitungen nicht missen. Onlineausgaben sind ein gutes Zusatzangebot, welches ich auch gerne annehme.



Roman Seitz, 8700 Leoben