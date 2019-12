SN sollen sich vom Boulevard abgrenzen

Zu "Ein schwarzer Tag für die SPÖ" (SN vom 13. 12.) und "Eine 1:2-Niederlage für Türkis-Blau" (SN vom 18. 12.):

Es ist offensichtlich, dass die SPÖ seit einiger Zeit eine Menge Probleme mit sich selbst hat, aber einen Spruch des VfGH einmal als "schwarzen Tag" für die klagsführende Partei zu bewerten, als wäre dies ein weiteres selbst gemachtes Problem, ist schon sehr gewagt, um nicht zu sagen, absurd. Der Leserbriefschreiber, Herr Fürst aus Anif, hat die Problematik und Auswirkungen sehr klar dargestellt: Nicht die SPÖ ist "Verliererin", sondern die Selbstverwaltung und die Versicherten werden die Auswirkungen merken.

Einen anderen Spruch des VfGH der ein "Prestigeobjekt" der türkis-blauen Regierung im Wesentlichen kippt - "Sozialhilfe neu" - wiederum zu relativieren durch ein knappes Ergebnis "1:2" erinnert eher an die im Sport so beliebte "österreichische" Brille die an der Realität manches Mal doch vorbei geht!

Um "Gleichstand" herzustellen wäre ein entsprechend reißerischer Titel eher angebracht! Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt: "Ein schwarzer Tag für Schwarz(Türkis)-Blau! Licht am Horizont für die SPÖ! etc..."

Natürlich steht es Frau Baldinger und den SN frei, eine Partei zu präferieren, ein "Qualitäts"medium, diesen Anspruch hat die SN ja doch, sollte dennoch sich vom "Boulevard" abgrenzen und das auch in der Sprache und den Schlagzeilen ausdrücken.



Univ.-Prof. Dr. Jörg-Ingolf Stein, 6020 Innsbruck