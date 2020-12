So demokratisch sind wir auch nicht!

Als Absolvent der Universität Salzburg und kritischer Beobachter der Reformversuche in der Bildungspolitik der letzten Jahre muss ich den Aussagen, die Herr Rektor Lehnert und Herr LAbg. Heilig-Hofbauer in den SN vom 30. 11. 2020 getätigt haben, widersprechen: Eine Orbanisierung sehe ich sehr wohl, wenn Entscheidungsmacht weggenommen wird von den Senaten. Ökonomisch und unternehmerisch gedacht mag das okay, ja sogar folgerichtig sein, demokratisch ist es das nicht. Auch die Sache mit den ECTS-Punkten sollte noch diskutiert werden, um nicht in die Ausbildungsfalle der Überbürokratisierung und des Qualitätsabfalls zu tappen, wie dies offenbar beim Bologna-Prozess geschehen ist.



Dr. Leonhard Besl, 5020 Salzburg