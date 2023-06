So einfach könnte der Weg zum Flughafen sein

Ich kann ebenfalls mit einer speziellen Episode einer Reise nach Vienna Airport aufwarten. Ausgestattet mit nicht ganz leichtem Gepäck (Tauchausrüstung) erfahren wir über Lautsprecher während der Fahrt, dass der Zug in Wien-Hauptbahnhof endet. Technisches Problem. Weiterfahrt in ca. 30 Minuten vom selben Bahnsteig, anderes Gleis. Also Gepäck mühsam heraus, dann in irgendeinen Waggon mühsam wieder hinein, die Sitzplatzreservierung ist jetzt natürlich obsolet. Glücklicherweise hatten wir einen Zeitpolster.

Die zahlreichen Probleme während einer Wienfahrt mit den ÖBB - Menschen am Gleiskörper, ein Bagger steht plötzlich im Weg, 30 Minuten Unterbrechung ohne Angabe, technische Pannen sonstiger Natur - möchte ich nicht erwähnen. Erwähnen möchte ich allerdings, welche Möglichkeiten es in einem anderen Land seit mehr als zehn Jahren gibt (in dem wir auch mehr als zehn Jahre gelebt haben): Zugfahrt Bruxelles-Midi nach Flughafen Paris-Charles de Gaulle mit TGV: ca. eineinhalb Stunden. Kostenloser Gepäck-Check-in mit Kombi-Ticket am Air&Rail-Terminal des Bahnhofs Brüssel-Midi. Man erhält die Bordkarte, das Gepäck geht zum Flughafen Charles de Gaulle und weiter zum Flugzeug.

So einfach und entspannt könnte es sein, wenn man nur wollte. Und vor allem, die Umwelt ist nicht belastet. Leider ist die österreichische Seele doch eine kleinkrämerische, wenn man sich daneben auch noch bei anderen aktuellen Dingen umsieht.

Mag. Monika Leitner, 5081 Anif