So fördert man das Miteinander nicht

Jetzt ist nach ewig dauerndem Umbau der Volksgarten wahrscheinlich am Ende des Sommers fertig umgewandelt, die Wege sind großteils fertig und schön breit. Es gibt seit Monaten die Kampagne der Stadt für ein Miteinander der Fußgänger und Radfahrer, und was macht die Stadt als Erstes im Volksgarten? Sie stellt große "Fahrradfahren verboten"-Schilder auf. Da frage ich mich schon, was das soll. Ich weiß schon, es ist seit je her nicht erlaubt, aber bisher ist es geduldet gewesen. Nun haben bald die Fußgänger wieder eine Möglichkeit, einen blöd anzureden, wenn man langsam durch den Park radelt.

So fördert man halt wieder nur Konflikte. Als fahrradfreundliche Stadt braucht man sich bei solchem Vorgehen aber nicht bezeichnen!

In vielen Ländern funktioniert das Miteinander bestens (Schweiz, Südtirol etc), warum nur in Salzburg nicht?



Robert Noppinger, 5020 Salzburg