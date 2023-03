So gewinnen die Grünen keine Stimmen

Zum Leserbrief "Genug von den Ideen zum Frauentag": Ja, liebe Frau Schnöll, das sehe ich auch so.

Mir hat eine Freundin aus Hessen (Deutschland) geschrieben, dass eine Bäckerei dort einen Tag lang Krapfen an Männer (!) um 20 Cent teurer verkauft hat als an Frauen und es damit begründet hat, dass ja die Frauen immer noch weniger verdienen als die Männer. Das wäre eine tolle Aktion zum Frauentag auch in Salzburg gewesen und nicht diese frauenverachtenden Vulva-Weckerln. Sind diese nicht sexistisch? Was haben sich da eigentlich die Damen oder Herren gedacht, als sie dieses "Gebäck" in Auftrag gegeben haben? Wahrscheinlich nichts!

Also Hirn einschalten und dann was Gscheites machen. So gewinnen die Grünen keine (weiblichen) Stimmen und sonst auch nichts.





Ingrid Wagner, 5020 Salzburg