So lässt sich der Stau vermeiden

Am Samstag, Rupertikirtag, war es wieder mal so weit, die Autos vor der vollen Altstadtgarage blockierten die Neutorstraße buchstäblich, "so weit das Auge reicht"!

Nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche schlage ich vor:

Das Zuckerbrot wären große Leuchtschrifttafeln, die schon an der Autobahn, dann aber auch an den Altstadtgaragen mit Angabe der Anfahrt auf freie Parkplätze am Messegelände und den Shuttle-Service hinweisen.

Die Peitsche wäre auf der gleichen Tafel der Hinweis, dass alle zwei Minuten die Autos fotografiert werden, die versuchen, von der Neutorstraße auf die blockierten Zufahrten zur Garage abzubiegen. Die dabei mehrfach fotografierten Wagen, die weiterfahren könnten, bezahlen wegen Verkehrsbehinderungen 30 Euro für jedes Foto, auf dem sie nach der ersten Aufnahme zu sehen sind.



Klaus Peter Schmidt, 5020 Salzburg