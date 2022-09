So meisterte man den Lehrermangel

Ich habe 1963 bei den Ursulinen in Salzburg maturiert. Schon damals war der Mangel an Lehrkräften ein wichtiges Thema, sodass sich der Landesschulrat entschlossen hatte, einen einjährigen Abikurs auf die Beine zu stellen. Der Kurs war an der Lehrerbildungsanstalt angesiedelt und konnte von Maturanten jeden Alters besucht werden. In diesem Jahr wurde vor allem Didaktik unterrichtet und es war uns möglich, ganz viele Volksschulklassen zu besuchen - es gab in Salzburg damals auch noch eine Volksschuloberklasse -, und man schloss mit der Berechtigung, an Volksschulen zu unterrichten, ab. Nun folgten 20 Monate Unterrichten, dann die Lehramtsprüfung und die Möglichkeit, an Hauptschulen zu unterrichten, deren Fächer man wählen konnte. Dazu wurden die nötigen Fachkurse angeboten, die dann wieder mit einer Prüfung abgeschlossen wurden.

Es war also ein Stufenmodell, das berufsbegleitend durchgeführt wurde. Dadurch waren die Lehrer nach einem Jahr sofort einsetzbar.

Unterrichten heißt lebenslanges Lernen. Kurse und Fortbildungen begleiten Lehrerinnen und Lehrer ein Leben lang. Nur dadurch ist gewährleistet, dass der Unterricht aktuell und zeitgemäß ist. Ich bin 2003 nach einem langen glücklichen Lehrerleben in Pension gegangen, das Rüstzeug dafür hat mir diese Ausbildung gegeben!



Bertlinde Schider, 6600 Breitenwang