So schlimm ist die Pflege nicht, oder?

Pflegemangel hier, Pflegeskandal dort. Aber wer redet über den eigentlich schönsten Beruf der Welt? Nichts übertrifft das Gefühl, nach einem erfolgreichen Dienst nach Hause zu kommen und an all die wertvollen Momente vom Tag zu denken. Das dankbare Lächeln der Patienten, denen du ihren Schmerz und ihre Trauer ein Stückchen genommen hast. Die schönen Gespräche mit Patienten und Kollegen. Die erfolgreichen Momente, in denen ein Mensch weniger gestorben ist. Jeder redet immer nur schlecht davon. Aber so schlimm ist die Pflege gar nicht, oder?

Marie Fersterer, 5110 Oberndorf bei Salzburg