Am Sonntag ging ich zum Frühschoppen in das Gasthaus Kirchenwirt in Irrsdorf bei Straßwalchen. Gut bekannt, bekam ich trotzdem nichts zu trinken, weil ich meinen Nachweis, der auf dem Handy gespeichert ist, nicht vorweisen konnte. Impfausweis und Handy hatte ich leider zu Hause vergessen. Die Wirtin machte vor Ort den Antigen-Test bei mir. Dann bekam ich mein Bier. Ich würde mir wünschen, dass alle Gaststätten so vorbildlich wären.



Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen