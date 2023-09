So tickt Österreich nicht!

Wenn man den Umfragen zur Sonntagsfrage Glauben schenken kann, würden 30 Prozent der Österreicher/-innen bei der nächsten Nationalratswahl die FPÖ wählen. Gerade die Partei, die das Volk während der Coronapandemie gespalten hat. Das Entwurmungsmittel hat leider bei der Bevölkerung kein nachhaltiges Umdenken eingeleitet. Glauben die Bürger/-innen wirklich, die FPÖ könnte die momentanen Krisen besser lösen als die Regierung? Kann das soweit gehen, dass sich Teile der Bevölkerung aus Protest einer rechtspopulistischen Partei annähert um sie zu wählen? Was sich momentan in den Medien zwischen Regierung und Opposition abspielt, grenzt an eine nie dagewesene Kampfrhetorik bis hin zum Klassenkampf mit Fake-News, falsche Anschuldigungen und Angstmache durch mögliche Koalitionen nach der Wahl überwiegen in den Diskussionen. Ja, die FPÖ führt die Sonntagfragen an. Kein Wunder! Eine FPÖ-Zeitung macht die Umfragen für die Sonntagsfragen selbst um die Wähler/-innen zu täuschen! Eine Partei mit Putin-Freunden, sowie mit rechtsradikalen Verbündeten und Abgeordneten mit einer Gossensprache kann nur durch manipulierte Umfragen die Statistik der Sonntagsfrage anführen. Es geht bei jeder Wahl um die Frage, was braucht es für ein Zusammenleben in einer Demokratie? Es braucht keine Ausgrenzungen, Klassenkämpfe und Spaltungen in der Gesellschaft, sondern Menschen, Politiker/-innen und Bürger/-innen, die das Wohl aller im Mittelpunkt eines Miteinanders sehen. Wenn Sie Protest-Wähler/-in sein wollen, dann bitte nicht mit der FPÖ! Österreich braucht für die Zukunft dringend mündige Bürger/-innen, die einen "Volkskanzler Kickl" verhindern sollen!



Dr. Joe Höllhuber, 5020 Salzburg