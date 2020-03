So viel du brauchst - statt Gier

" . . . soviel du brauchst, 2. Mose, 16-18" - nicht mehr und nicht weniger. Mich hat dieser Bibelspruch, der das Motto eines evangelischen Kirchentags in Hamburg war, fasziniert. Scheinbar haben die Menschen vor tausenden Jahren schon ein Problem des sozialen Gleichgewichts gehabt und dafür Lösungen gesucht. Wenn die Gier hintan gestellt wird, ist für alle genug da, sei es jetzt in der Krise oder weltweit. Die Hamsterkäufe zum Wochenende haben mich stark verunsichert. Was geht in Menschen vor, die Regale plündern und jenen, die ihren täglichen Bedarf oder Wochenendbedarf decken wollen, alles wegschnappen? Da nützen alle sachlichen Hinweise nichts, dass die Versorgung gesichert ist und bleibt. Eine junge Mutter erzählte mir, dass sie Mühe hatte, die Babynahrung fürs Wochenende zu sichern. "In der Krise zeigt sich der wahre Charakter des Menschen" - sagte Bundeskanzler Helmut Schmidt einmal.

Mich ängstigt diese Erfahrung der Hamsterei, weil wir erst am Anfang einer nicht absehbaren Krise stehen, die uns noch viel Geduld, Achtsamkeit und Durchhaltevermögen abverlangen wird. Es gibt aber auch Solidarität, Engagement von sehr vielen Menschen, was mir Hoffnung gibt, dass wir die Krise gemeinsam schaffen. Habt keine Angst steht 366 Mal in der Bibel. Lassen wir uns davon leiten, dann ist für alle genug da.

Ein großes Lob gilt auch dem ORF und den Medien, die sehr sachlich informieren und somit Ängste überwinden helfen. Nichts ist wichtiger in einer Demokratie, als ein freier Journalismus. Ebenso ein Dank an die politischen Krisenmanager/-innen auf Bundes-, Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene, dem Personal in den Krankenhäusern und Lebensmittelgeschäften und den tausenden freiwilligen Helfern.







Anton Wintersteller, 5201 Seekirchen