So wahr mir Gott helfe

Ob wir uns der Natur über den Schöpfungsgedanken der Religionen oder über die Quantenphilosophie nähern, führt immer zur selben Erkenntnis. Wir wohnen in einer wundervollen Welt, welche es im ganzen Universum wahrscheinlich nur einmal gibt. Dieses einzigartige Werk, beginnend vom Urknall und weitergeführt in der Evolution, erfüllt unser im Leben mit Glück und Gesundheit, und zwar schon seit vielen Generationen. Dieses Juwel ist wieder einmal in Gefahr, dem Kommerz und der Gier von ein paar wenigen geopfert zu werden und wir Betroffenen sind diesem Wahnsinn scheinbar hilflos ausgeliefert.

Doch einige unserer Volksvertreter (Bürgermeister und Gemeindemandatare) stellen sich vor die Bevölkerung um deren Gesundheit an Körper, Geist und Seele und diese Natur zu schützen. Zur Überraschung der Konzerne lassen sich die gewählten Mandatare das Wohl der Menschen und die Unversehrtheit der Natur nicht mit Geld abkaufen. Das kann doch nicht wahr sein, wo heute mit Geld alles und wirklich alles möglich ist. Aber es ist wahr, müssen diese Manager zähneknirschend einmal zur Kenntnis nehmen und fangen aber gleich damit an, nach einem Ausweg zu suchen. Die Untreue wird vor den Vorhang geholt und sofort versuchen die Projektbetreiber unsere pflichtbewussten und standhaften Volksvertreter damit ins Eck zu drängen. Mit dem eingangs erwähnten Zitat (Titel) haben unsere gewählten Mandatare einen Eid auf die Verfassung geschworen und damit den bedingungslosen Schutz der Bevölkerung und Natur und deren Unversehrtheit versprochen. Dabei muss es auch bleiben, denn nur in der heilen Welt kann der Mensch in Gesundheit und Frieden leben und überleben.

Alois Mösl, 5201 Seekirchen