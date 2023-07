So weit die Räder tragen

Am 28. Juni, kurz nach 5 Uhr in der Früh, im Reisebus, der von der Stadt Salzburg in den Pinzgau fährt, auf einem Parkplatz oberhalb des Ortes Rauris: "Liebe Pilgerinnen und Pilger, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie gehen von hier aus zu Fuß oder Sie nehmen ein Taxi." Ich gehe allein los, denn ich sehe niemanden, der sich mit mir zu Fuß auf den Weg macht. Man steigt wie selbstverständlich in die Taxibusse um und lässt sich bequem bis kurz vor das Rauriser Tauernhaus bringen. Dort ist Endstation, sonst würde sicher noch weiter gefahren. Die kleine Minderheit, die zu Fuß geht, wird zwei Stunden lang mit Abgasen eingenebelt, denn die Taxibusse fahren pausenlos im Konvoi die circa acht bis neun Kilometer hin und zurück - auf der schmalen Schotterstraße im Zentimeterabstand an den Gehenden vorbei. Ich habe selten im Leben zwei Stunden lang so schlechte Luft eingeatmet. Dank dem Regen gab es wenigstens keine Staubwolke. Die große Masse nimmt das Wort "WallFAHRT" zu wörtlich, und dies sicher nicht nur bei Regen. Dass oben beim Hochtor die Reisebusse warten und sich ein beträchtlicher Teil der Pilgernden gleich wieder ins Warme und Trockene setzt, ist eine andere Geschichte. "Wir sind von Rauris nach Heiligenblut gegangen" - die Behauptung ist wohl in 90 Prozent der Fälle (Selbst-) Betrug. Modernes Pilgern besteht offenbar darin, sich möglichst wenig anzustrengen. Vom ökologischen Problem im Nationalpark ganz zu schweigen. Wie wäre es nächstes Jahr mit einer Abgasmessung? Oder sollte man den Gehenden zum Schutz ihrer Lungen Coronamasken empfehlen?



Dr. Renate Langer, 5020 Salzburg